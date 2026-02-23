Sanremo 2026 Al Bano Carrisi spara su Carlo Conti | Bastava un po' di educazione

Al Bano Carrisi critica Carlo Conti per il suo comportamento, attribuendo a una mancanza di educazione la causa delle tensioni passate. Durante un’intervista, il cantante racconta di come alcuni episodi sul set e in passato abbiano generato malumori tra i due. Con tono diretto, Al Bano sottolinea l’importanza di rispetto reciproco nel mondo dello spettacolo. La discussione si concentra sui rapporti tra i protagonisti del festival di Sanremo.

Al Bano Carrisi torna a confidarsi a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin su Canale 5. Alla vigilia di Sanremo 2026, il cantante ripercorre amori, delusioni e ambizioni, parlando senza filtri di Romina Power e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Amadeus e Carlo Conti. Sul legame con Romina Power, Al Bano riflette con lucidità: " L'amore rimane sempre? Non concordo, meglio che rimanga l'idea dell'amore piuttosto che quella dell'odio. Con Romina è stato un rapporto di sacrifici, ma era una favola a prescindere - rimarca il Leone di Cellino -. Romina non comprende il senso dello humor. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Al Bano, nuovo affondo contro Carlo Conti per l’esclusione a Sanremo: ‘Un po’ di educazione’Al Bano critica Carlo Conti per averlo escluso dal Festival di Sanremo 2026, accusandolo di mancanza di rispetto.

Sanremo 2026, Al Bano si scaglia contro Carlo Conti e svela la sua esclusione: "Serve educazione"Al Bano ha bocciato Carlo Conti e ha spiegato che la sua esclusione dal Festival di Sanremo 2026 deriva dalla mancanza di rispetto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Al Bano riapre la polemica con Carlo Conti: Cancellato con un colpo di spugna. Lo sgarbo che l'ha fatto infuriare; Sanremo 2026, Al Bano si scaglia contro Carlo Conti e svela la sua esclusione: Serve educazione; Al Bano escluso dagli spot di Sanremo sui grandi successi: Mi sembra incredibile; Al Bano cancellato da Sanremo 2026: Mi sembra incredibile, scelta incomprensibile.

Sanremo 2026, Al Bano si scaglia contro Carlo Conti e svela la sua esclusione: Serve educazioneSanremo 2026, nella lista dei cantanti in gara doveva esserci anche Al Bano, a suo dire. Il cantautore attacca Carlo Conti e racconta l'esclusione ... virgilio.it

Al Bano contro Carlo Conti: Sanremo è una nave con Schettino al comando.Al Bano furioso contro Carlo Conti per l'esclusione da Sanremo 2026: Dovevo esserci, ma mi hanno cancellato. Serve educazione. Lo sfogo virale in diretta TV e le repliche del conduttore. quotidianodiragusa.it

DOMANI INIZIATIVA SUL REFERENDUM - L'APPELLO DI AL BANO CARRISI - facebook.com facebook