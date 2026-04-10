Adriatica e Superstrada iniziano i lavori al viadotto | cambia la viabilità fino a luglio
Nella giornata di venerdì 10 aprile si è svolto un Comitato operativo di viabilità presso il Palazzo del Governo di Ferrara, alla presenza del Viceprefetto. Durante l'incontro sono stati discussi i lavori di ristrutturazione al viadotto della strada Adriatica e della Superstrada, che comporteranno modifiche alla viabilità fino a luglio. La riunione ha coinvolto gli enti territoriali per pianificare la gestione delle deviazioni e garantire la sicurezza durante le lavorazioni.
Primi caldi fanno rima con lavori stradali. Nella giornata di venerdì 10 aprile, infatti, al Palazzo del Governo di Ferrara (alla presenza del Viceprefetto Mariaclaudia Ricciardi) si è svolto un Comitato operativo di viabilità nel corso del quale si è raggiunta, con gli enti territoriali, la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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