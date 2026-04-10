Adriatica e Superstrada iniziano i lavori al viadotto | cambia la viabilità fino a luglio

Nella giornata di venerdì 10 aprile si è svolto un Comitato operativo di viabilità presso il Palazzo del Governo di Ferrara, alla presenza del Viceprefetto. Durante l'incontro sono stati discussi i lavori di ristrutturazione al viadotto della strada Adriatica e della Superstrada, che comporteranno modifiche alla viabilità fino a luglio. La riunione ha coinvolto gli enti territoriali per pianificare la gestione delle deviazioni e garantire la sicurezza durante le lavorazioni.