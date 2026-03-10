Lavori all' acquedotto come e fino a quando cambia la viabilità in via Lungadige Leopardi

Lavori all'acquedotto in via Lungadige Leopardi, dove Novareti Spa sta sostituendo un tratto di acquedotto, hanno portato a modifiche temporanee alla viabilità. Le variazioni sono state adottate per consentire l’intervento e rimarranno in vigore fino a comunicazione di fine lavori. La strada sarà interessata da deviazioni e restringimenti durante il periodo di intervento.

Per consentire a Novareti Spa la sostituzione di un tratto di acquedotto, sono state adottate temporanee modifiche alla viabilità nella zona di via Lungadige Leopardi. In particolare è stata disposta la chiusura della strada nel tratto compreso tra l'incrocio con via A. da Trento e via Dosso Dossi, oltre al divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli. Per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di scavo e di sostituzione della condotta idrica le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino al 31 marzo. In alcune vie limitrofe, nello stesso periodo, sono state istituite altre variazioni alla circolazione. In via A.