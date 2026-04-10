Adisu sotto la lente | gli incarichi i vertici i compensi
L’Adisu, l’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria, è stata creata dalla Regione con una legge regionale. Recentemente, sono stati analizzati gli incarichi affidati ai vertici dell’ente e i compensi percepiti. La questione riguarda anche la composizione della struttura dirigenziale e i termini dei contratti stipulati. La discussione pubblica si concentra sulle modalità di assegnazione di tali incarichi e sulle eventuali implicazioni legali.
L’Adisu è l’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria. È stata istituita dalla Regione Umbria con legge regionale n.26 del 12 agosto 1994. L’ente è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e gestionale per la gestione dei servizi agli studenti universitari. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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