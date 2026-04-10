Adisu sotto la lente | gli incarichi i vertici i compensi

L’Adisu, l’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria, è stata creata dalla Regione con una legge regionale. Recentemente, sono stati analizzati gli incarichi affidati ai vertici dell’ente e i compensi percepiti. La questione riguarda anche la composizione della struttura dirigenziale e i termini dei contratti stipulati. La discussione pubblica si concentra sulle modalità di assegnazione di tali incarichi e sulle eventuali implicazioni legali.