Gli slittini volano lungo il tracciato di Cortina d’Ampezzo, con velocità che lasciano a bocca aperta. Le lancette dei tachimetri segnano numeri impressionanti mentre le coppie italiane si lanciano a tutta velocità, inseguendo l’oro. La corsa ai titoli sta infiammando gli spettatori, soprattutto dopo le medaglie conquistate dagli atleti italiani nei doppi, che hanno portato a casa due ori e fatto salire il morale di tutto il paese.

Quanto vanno veloce gli slittini sul budello intitolato a Eugenio Monti a Cortina d’Ampezzo? Fin dove si spinge la lancetta sui tachimetri che seguono questi mezzi alle Olimpiadi Invernali 2026? Sono curiosità che stanno interessando tanti appassionati, soprattutto dopo che l’Italia ha conquistato due medaglie d’oro nei doppi: le stoccate vincenti della coppia composta da Andrea Voetter e Marion Oberhofer e dal binomio formato da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno scaldato il cuore degli appassionati, oltre a rimpinguare il bottino dell’Italia e a proiettarla ai piani nobili del medagliere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanto vanno veloce gli slittini alle Olimpiadi? Si sfreccia a Cortina, che picchi degli italiani nella corsa all’oro

Approfondimenti su Cortina Olimpiadi

Sabato 7 febbraio si assegneranno le prime medaglie delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Le medaglie delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono al centro di molte curiosità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cortina Olimpiadi

Argomenti discussi: I rider di Milano e quelle biciclette elettriche che diventano ciclomotori: Siamo costretti a truccarle o non lavoriamo; Giovane, l'agente: Napoli più veloce di tutti. Faccio una previsione.

Gli orologi su Marte vanno molto più veloci rispetto alla Terra e ora sappiamo anche esattamente di quantoLe lancette di un orologio non ticchettano alla stessa velocità in tutto l'Universo, come ci ha insegnato Einstein più di un secolo fa. Gli orologi su Marte, per esempio, vanno più veloci, ma di ... wired.it

#OlimpiadiInvernali2026 A Cortina vanno a ruba gadget e abbigliamento delle Olimpiadi. In molti negozi c’è il tutto esaurito. Le voci di negozianti e turisti sui social di #Radio1. L’inviata Maria Cristina Cusumano x.com

Radio1 Rai. . #OlimpiadiInvernali2026 A Cortina vanno a ruba gadget e abbigliamento delle Olimpiadi. In molti negozi c’è il tutto esaurito. Le voci di negozianti e turisti sui social di #Radio1. L’inviata Maria Cristina Cusumano - facebook.com facebook