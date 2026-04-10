L'acne si manifesta con punti neri, pustole, infiammazioni e altre lesioni sulla pelle, spesso comparendo senza preavviso. Tra i rimedi casalinghi circolano molte credenze, come l’uso di salame o dentifricio, considerate a volte soluzioni rapide. Tuttavia, queste pratiche non sono supportate da evidenze scientifiche e possono peggiorare la condizione. La comparsa di acne può colpire anche chi ha una pelle generalmente sana, generando fastidio e disagio.

Punti neri, pus, papule, pustole, infiammazione. L’ acne arriva come una tempesta, all’improvviso, a segnare una pelle prima perfetta. E pochi si salvano nell’età dello sviluppo. “Colpisce almeno il 20% degli adolescenti, anche se alcune stime arrivano fino al 60% se considerano le forme lievi. In pratica, ne soffre un ragazzino su tre ”. Parola di Steven Nisticò, professore ordinario di Dermatologia e direttore della Scuola di dermatologia della Sapienza di Roma che, parlando con LaSalute di LaPresse, mette in guardia dai falsi miti su questo problema della pelle, dal cioccolato al dentifricio. E sugli errori che ostacolano la cura. L’acne arriva con lo sviluppo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Acne tra salame e dentifricio: i falsi miti e cosa funziona davvero

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