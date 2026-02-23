La dopamina è davvero la molecola del piacere ? I falsi miti e come funziona davvero

Parlare di dopamina è più complicato di quanto si pensi: “molecola del piacere” o “ormone del benessere” sono infatti definizioni sempre più utilizzate, ma non del tutto precise nello spiegare qual è davvero il ruolo di questo neurotrasmettitore tanto particolare quanto importante. La dopamina, scientificamente, è una sostanza chimica che consente ai neuroni di comunicare tra loro, viene prodotta principalmente nelle aree più profonde del sistema nervoso (substantia nigra, area tegmentale ventrale e ipotalamo) e di fatto è uno dei “motori” che spinge il cervello ad agire. La dopamina, infatti, contribuisce alla regolazione dei movimenti volontari, all’apprendimento, a importanti funzioni cognitive e comportamentali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dopamina: il motivo per cui non hai più motivazione né piacere

