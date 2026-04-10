Una strada provinciale tra due comuni in Abruzzo è rimasta chiusa a causa di smottamenti e allagamenti provocati dallo scioglimento delle nevi. La strada è inaccessibile e i lavori di ripristino sono stati interrotti, mentre le condizioni meteo continuano a ostacolare le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non sono stati segnalati danni a edifici o infrastrutture nelle zone interessate.

La strada provinciale tra Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino rimane inaccessibile a causa di nuovi smottamenti e del deflusso d’acqua causato dallo scioglimento delle nevi. Al chilometro 5, il terreno continua a cedere, rendendo vani i recenti interventi di rimozione dei detriti e del fango. Instabilità idrogeologica al chilometro 5. Le operazioni di pulizia effettuate per liberare la carreggiata da tonnellate di materiale accumulato non hanno ancora prodotto i risultati sperati per la viabilità locale. Il punto nevralgico della tratta si trova esattamente al chilometro 5, dove la combinazione tra la fusione del manto nevoso e le cadute di materiale dal versante sta alimentando un costante ruscellamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo, la provinciale è bloccata: neve e frane fermano i lavori

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