Negli ultimi tre mesi, gli agenti del reparto ambientale della Polizia Locale di Cremona hanno effettuato 89 interventi legati all’abbandono di rifiuti, con una media di quasi un intervento al giorno. Durante questo periodo sono state presentate quattro denunce per episodi di abbandono illecito, che rappresentano una parte delle operazioni svolte per contrastare questa problematica. I controlli sono stati concentrati su diverse zone della città.

In soli tre mesi 89 interventi per l’abbandono di rifiuti. Quasi un intervento al giorno da gennaio a marzo è stato svolto dagli agenti del reparto ambientale della Polizia Locale di Cremona. Interventi che sono sfociati in quattro denunce all’autorità giudiziaria, tra cui una per un’impresa edile e un’altra per scarico di rifiuti pericolosi quali bombolette, batterie e olii esausti in violazione di quanto disposto dal Testo Unico Ambientale. In tutto sono state 14 le sanzioni emesse a seguito di verifiche effettuate con gli addetti di Aprica Spa sempre per abbandoni di rifiuti, ma di quantità ridotte, e per mancata differenziazione (11 per rifiuti lasciati lungo la strada e 3 per mancata differenziazione o mancato conferimento di rifiuti ingombranti). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abbandono di rifiuti, una piaga. In tre mesi 89 interventi: quattro denunce della Locale

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