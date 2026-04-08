A16 Napoli-Canosa aggiornamento chiusura Avellino Ovest-Baiano verso Napoli

Nella tratta dell'A16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano, verso Napoli, il blocco previsto inizialmente tra le 22 di mercoledì 8 e le 6 di giovedì 9 aprile è stato posticipato. La chiusura si svolgerà invece dalle 22 di venerdì 10 alle 6 di sabato 11 aprile, per lavori di pavimentazione. La modifica si rende necessaria per consentire l'esecuzione delle operazioni senza interferenze con il traffico.

Sulla A16 Napoli-Canosa, la chiusura del tratto compreso tra Avellino ovest e Baiano, verso Napoli, inizialmente prevista dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 aprile, verrà invece effettuata dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 aprile, per lavori di pavimentazione. In. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it A16 Napoli-Canosa: chiusura notturna tra Avellino Ovest e Baiano per lavori di pavimentazioneRoma, 5 aprile 2026 - Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 aprile,... Leggi anche: A16 Napoli-Canosa: chiuso il tratto Avellino Ovest-Baiano Temi più discussi: A16 Napoli - Canosa: aggiornamento chiusura notturna; A16 Napoli-Canosa: aggiornamento chiusura notturna; Autostrada A16 Napoli-Canosa, chiuso per una notte il tratto Candela - Grottaminarda verso Napoli; A16 Napoli-Canosa, chiusura del tratto Benevento-Grottaminarda verso Canosa/A14. A16 NAPOLI-CANOSA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI CHIUSURA TRATTO AVELLINO OVEST-BAIANO VERSO NAPOLIA16 NAPOLI-CANOSA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI CHIUSURA TRATTO AVELLINO OVEST-BAIANO VERSO NAPOLI Roma, 8 aprile 2026 - Sulla A16 Napoli-Canosa, la ... trasporti-italia.com A16 NAPOLI-CANOSA: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CANDELA-GROTTAMINARDA VERSO NAPOLIA16 NAPOLI-CANOSA: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CANDELA-GROTTAMINARDA VERSO NAPOLIRoma, 7 aprile 2026 - Sulla A16 Napoli-Canosa, la chiusura ... trasporti-italia.com La frana più grande d'Europa spacca l'Italia - Chiusa l'A14 e la linea ferroviaria Bari-Pescara, l'A16 Napoli-Canosa tra le alternative. Articolo nei commenti - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 16:46 07/04/2026 A16 NAPOLI-CANOSA Napoli CODA di 5 km per lavori tra Candela e Lacedonia dal km 125 x.com