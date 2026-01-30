La Valtellina si trasforma in un museo a cielo aperto grazie al progetto ‘Mountain Echoes’. L’artista Yuval Avital sta creando sculture sonore che catturano i suoni e le voci di questa zona, collegandole ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Le opere vogliono rappresentare l’anima della montagna e dei suoi abitanti, trasformando i suoni in arte visiva e universale.

Tra i progetti culturali più significativi connessi con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 c’è ’Mountain Echoes’ – le voci e i suoni della Valtellina in sculture sonore – con il quale l’artista multidisciplinare Yuval Avital sta indagando la Valtellina attraverso la creazione di opere d’arte che diventano rappresentazioni contemporanee e universali, riconoscendo nella montagna e nei suoi abitanti una forma di identità culturale unica e stratificata. Avital ha esplorato per alcuni mesi la Valtellina dotato di microfoni, macchina fotografica e videocamera, raccogliendo centinaia di registrazioni della realtà valtellinese: suoni della natura, dell’artigianato e della produzione, voci degli abitanti di ogni età e professione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Mountain Echoes’. I suoni della Valtellina diventano sculture

Approfondimenti su Valtellina MountainEchoes

“Mountain Echoes” è un progetto artistico che trasforma i suoni e le voci della Valtellina in sculture sonore.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Valtellina MountainEchoes

Argomenti discussi: ’Mountain Echoes’. I suoni della Valtellina diventano sculture; Mountain Echoes. Scatti dall'inaugurazione; Yuval Avital traduce le voci e i suoni della Valtellina in materia d’arte; Yuval Avital trasforma i suoni della montagna per Milano Cortina 2026.

’Mountain Echoes’. I suoni della Valtellina diventano scultureTra i progetti culturali più significativi connessi con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 c’è ’Mountain ... quotidiano.net

Yuval Avital trasforma i suoni della montagna per Milano Cortina 2026Un intervento diffuso sul territorio, parte dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, che trasforma il paesaggio alpino della Valtellina in un’esperienza artistica partecipata ... insideart.eu

La Provincia Unica TV. . È stata accesa a Sondrio la prima scultura sonora di Mountain Echoes, il progetto dell’artista Yuval Avital che raccoglie voci e suoni della Valtellina in vista di Milano Cortina 2026. Un’opera che unisce arte contemporanea, territorio e c - facebook.com facebook