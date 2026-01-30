’Mountain Echoes’ I suoni della Valtellina diventano sculture

La Valtellina si trasforma in un museo a cielo aperto grazie al progetto ‘Mountain Echoes’. L’artista Yuval Avital sta creando sculture sonore che catturano i suoni e le voci di questa zona, collegandole ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Le opere vogliono rappresentare l’anima della montagna e dei suoi abitanti, trasformando i suoni in arte visiva e universale.

Tra i progetti culturali più significativi connessi con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 c’è ’Mountain Echoes’ – le voci e i suoni della Valtellina in sculture sonore – con il quale l’artista multidisciplinare Yuval Avital sta indagando la Valtellina attraverso la creazione di opere d’arte che diventano rappresentazioni contemporanee e universali, riconoscendo nella montagna e nei suoi abitanti una forma di identità culturale unica e stratificata. Avital ha esplorato per alcuni mesi la Valtellina dotato di microfoni, macchina fotografica e videocamera, raccogliendo centinaia di registrazioni della realtà valtellinese: suoni della natura, dell’artigianato e della produzione, voci degli abitanti di ogni età e professione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

