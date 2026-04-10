Un nuovo report rivela che le vendite di robot che lavano e aspirano sono diminuite del 72 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi dispositivi, che possono essere controllati tramite comandi vocali con Alexa, sono stati molto diffusi negli ultimi anni. Ricorda il momento in cui Amazon ha presentato per la prima volta l’assistente vocale, rivoluzionando il modo in cui si interagisce con la tecnologia domestica.

Sembra passato tanto tempo da quando Amazon ha introdotto per la prima volta l’ intelligenza artificiale Alexa. In realtà era “soltanto” il 2014, ma in 12 anni questo assistente virtuale ha fatto passi da gigante. Al punto che non ne possono fare a meno neanche i robot aspirapolvere. I dispositivi in grado di lavare, aspirare e cancellare qualsiasi traccia di sporco in casa sono il sogno di molti, poi se possono essere gestiti anche con Alexa appunto, il plus è servito. Tra i marchi emergenti che combinano qualità e prezzo dell’elettrodomestico c’è senza dubbio Lefant: l’azienda cinese vanta un’ampia gamma in questo senso, tra cui il robot aspirapolvere M330 Pro che è ideale per te che sei alla ricerca di efficienza e praticità, particolarmente se nella tua abitazione c’è un animale domestico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - -72% su robot che lava e aspira (e che puoi gestire con Alexa)

Su Amazon c’è il 70% sul robot intelligente che lava e aspiraNe è passato di tempo da quando Freddie Mercury usava con disinvoltura una lucidatrice nell’iconico video di “I want to break free”.

Il robot intelligente che lava e asciuga tutta casa, da usare con Alexa, ora costa meno della metà. È un affareQuando si pensa agli assistenti virtuali, il primo che viene in mente è senza dubbio Alexa.

Temi più discussi: Lefant M330 Pro: crolla del 72% il robot che non si ingarbuglia (e funziona davvero sui tappeti); Robot con laser e lavaggio al 72% di sconto: 139€ invece di 499€; Aspira, lava con mop e asciuga. Il robot aspirapolvere tutto fare è quasi regalato. È l’affare del mese.

Lefant M330 Pro: crolla del 72% il robot che non si ingarbuglia (e funziona davvero sui tappeti)Amazon sconta del 72% il robot aspirapolvere Lefant M330 Pro con sistema anti-groviglio e autonomia di 150 minuti. hdblog.it

Il robot intelligente che lava e asciuga tutta casa, da usare con Alexa, ora costa meno della metà. È un affareLefant è un robot lavapavimenti che lava e pulisce tutta casa e puoi averlo solo per oggi a un prezzo incredibile ... dilei.it

Amazon Echo Dot Max (ultimo modello) - Altoparlante Alexa con audio avvolgente, Hub Casa Intelligente integrato, Ametista Lo paghi 84,99€ Invece di 109,99€ Sconto del 23% https://www.amazon.it/dp/B0FMYVRPVB/tag=offertedalw05-21&psc - facebook.com facebook