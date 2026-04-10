12 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 12 aprile segna il 102º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come una persona intraprendente e concreta, con una spiccata capacità di trasformare le idee in risultati tangibili. In questo giorno si può consultare l’oroscopo per conoscere le previsioni e l’almanacco, strumenti tradizionali usati per offrire indicazioni sulle caratteristiche e gli eventi associati a questa giornata.

Il 12 aprile è il 102º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è intraprendente e concreto, con una forte capacità di trasformare le idee in risultati.Santo del giorno: San Zeno di Verona.Proverbio del giorno: Aprile una goccia o un fontanile.Fatti salienti: Nel 1961 il cosmonauta. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Il 7 aprile 2026, il Centro di Riabilitazione dell'Ospedale della Medicina Tradizionale Cinese di Hai'an, provincia di Jiangsu, ha introdotto robot esoscheletro per assistere i pazienti con insufficienza della forza muscolare degli arti inferiori all'allenamento di dea - facebook.com facebook

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