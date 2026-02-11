12 Febbraio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 12 febbraio, giornata che segna il 43º giorno dell’anno, porta con sé segnali di concretezza e visione a lungo termine. Chi nasce oggi si distingue per la capacità di pianificare e guardare avanti, dimostrando un atteggiamento deciso e strategico. È un giorno in cui le persone nate in questa data si fanno notare per il loro approccio pratico e lungimirante.

Il 12 febbraio è il 43º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è concreto e lungimirante, con una spiccata capacità di pianificazione. È una persona paziente, che sa attendere il momento giusto per agire e ottenere risultati duraturi.Santo del giorno: Sant'Eulalia di Barcellona.

