Il concerto programmato per il 18 luglio presso la Rcf Arena continua a essere al centro di discussioni, dopo le recenti decisioni prese nel Regno Unito. Un rappresentante ha confermato che lo spettacolo si svolgerà comunque, anche se alcune persone si sono opposte e si trovano lontano dall’evento. La situazione ha riacceso il dibattito pubblico, obbligando a chiarimenti ufficiali sulle modalità e le ragioni della conferma.

"Il riaccendersi del dibattito pubblico attorno al concerto previsto il 18 luglio alla Rcf Arena, a seguito delle recenti decisioni assunte nel Regno Unito, impone parole chiare". Inizia così la nota con cui il sindaco Marco Massari prende posizione sul ritorno in città di Kanye West (Ye). Un intervento che non lascia spazio ad ambiguità: il primo cittadino ribadisce come le dichiarazioni e i comportamenti attribuiti al rapper siano "gravi e inaccettabili", poiché ogni richiamo a ideologie naziste e antisemite è incompatibile con l’identità di una città Medaglia d’Oro per la Resistenza. Tuttavia, rispetto alla chiusura totale del passato e a un silenzio considerato troppo prolungato, il Comune si mostra più interlocutorio, introducendo un elemento di novità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ye, lo show è confermato: "Anche se distanti da lui, non possiamo vietarlo"

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