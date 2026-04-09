Maria De Filippi torna in tv con un nuovo progetto, sorprendendo i telespettatori e gli addetti ai lavori. La conduttrice ha annunciato il debutto di un programma chiamato

La tv cambia e Maria De Filippi sorprende tutti con una nuova mossa. I fan sono divisi e il rischio è alto. Cosa succederà davvero? C’è un nuovo movimento nel mondo della televisione italiana che potrebbe cambiare le regole del gioco, soprattutto quando gli ascolti iniziano a scricchiolare. E questa volta al centro della scena c’è Maria De Filippi, pronta a sorprendere ancora con una strategia che sta già facendo discutere. Negli ultimi mesi, il tema degli ascolti Tv in calo ha spinto molte produzioni a chiudere programmi in anticipo. Una situazione che ha generato più di una polemica nel settore. Ma invece di rallentare, la Fascino PGT ha deciso di accelerare, puntando su un formato completamente diverso. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Maria De Filippi, debutto a sorpresa in tv: il ruolo inedito che nessuno si aspettavaDopo l’eco mediatica generata dalla sua partecipazione a Belve, Maria De Filippi torna a sorprendere il pubblico con una scelta televisiva del tutto...

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Witty Drama debutta: la sorpresa di Maria De Filippi che nessuno si aspettava!

Temi più discussi: Nasce Witty Drama! Inizio al 13 aprile con Tutto in una notte; Le donne della Bibbia, tutto sulla fiction di Canale 5 che riscrive in chiave drammatica l'Antico Testamento; Maria De Filippi produrrà fiction verticali: nasce Witty Drama.

Witty Drama debutta online: Maria De Filippi punta sulle mini-serie per smartphoneIl mondo dell’intrattenimento cambia pelle e guarda sempre più al consumo rapido su mobile. In questo scenario nasce Witty Drama, il nuovo progetto di Maria De Filippi, che apre la strada a una serial ... corrieredellumbria.it

Witty Tv apre Witty Drama con la mini serie Tutto in una Notte! Di cosa si tratta?Fascino lancia Witty Drama, nuovo spazio per mini serie digitali. Primo progetto al debutto il 13 aprile. Pubblico e social decideranno il futuro. serial.everyeye.it

Witty Tv si prepara a entrare nel mondo della serialità cavalcando una tendenza molto popolare sui social, quello dei micro-dramas. Il primo titolo Tutto in una notte - facebook.com facebook

Arriva Witty Drama. Maria De Filippi produrrà serie in pillole Il 13 aprile il debutto della prima serie in pillole italiana. Si intitola “Tutto in una notte” e sarà visibile su WittyTV e sui canali social di Witty Drama. x.com