EA Sports ha rilasciato la versione Momenti di Georginio Wijnaldum, con un punteggio complessivo di 89. Il calciatore, noto come “Gini” in Arabia, torna a essere protagonista nel panorama dei centrocampisti di alto livello. La sua presenza nel gioco rappresenta un arricchimento per le formazioni, mentre l’analisi della sua valutazione economica e delle prestazioni si inserisce nelle dinamiche del mercato videoludico.

Il panorama dei centrocampisti totali si arricchisce di un ritorno graditissimo. EA Sports ha rilasciato la versione Momenti di Georginio Wijnaldum con un OVR di 89. Sebbene il giocatore militi attualmente nella Saudi Pro League con l’Al-Ettifaq, questa carta speciale celebra i suoi anni d’oro in Inghilterra, offrendo link determinanti per chiunque stia costruendo una rosa basata sulla Premier League. Mentre il mondo di FC 26 è in fermento per le votazioni dei TOTS, questa sfida rappresenta l’opportunità perfetta per assicurarsi un centrocampista “tuttofare” con un investimento minimo. Analisi della Carta: L’Equilibratore Totale. Wijnaldum è la definizione stessa di centrocampista “box-to-box”. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Wijnaldum Momenti 89: Il “Gini” d’Arabia torna ai fasti della Premier! Analisi della SBC economica

FC 26 Hazard Eroe Trophy Titans: velocità 94 e dribbling 92! Torna il re della Premier con una SBC da 90 OVREden Hazard riceve una carta da 89 OVR (ma con statistiche da top player assoluto) che si candida a diventare l’incubo di ogni terzino destro.

FC 26 SBC FdC: Rasmus Højlund (89) – Il Vichingo della Serie ASe cerchi un attaccante che unisca una velocità devastante a una forza fisica fuori dal comune, Højlund è l’uomo giusto.