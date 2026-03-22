Se cerchi un attaccante che unisca una velocità devastante a una forza fisica fuori dal comune, Højlund è l’uomo giusto. Con 93 di velocità e 92 di fisico, è il prototipo dell’attaccante moderno capace di fare reparto da solo. Analisi della Carta: Potenza e Velocità. OVR: 89 (ST).. SkillPiede: 4 4. Un upgrade fondamentale che lo rende imprevedibile sia nel dribbling che nella conclusione con entrambi i piedi.. Statistiche Core: Velocità 93, Fisico 92, Tiro 90, Dribbling 90.. Il punto di forza: La combinazione tra il 93 di velocità e il 92 di forza lo rende quasi impossibile da fermare una volta lanciato a rete. È una carta “fisica” che però non rinuncia alla reattività (90 dribbling). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC FdC: Rasmus Højlund (89) – Il Vichingo della Serie A

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