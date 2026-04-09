Nella giornata di oggi, milioni di utenti italiani hanno riscontrato problemi nell'utilizzo di WhatsApp, Facebook e Instagram, che sono rimasti irraggiungibili per alcune ore. Durante il blackout, le applicazioni non permettevano di inviare messaggi né di aggiornare i contenuti dei feed. Meta, l’azienda responsabile dei servizi, ha comunicato di essere al lavoro per ripristinare le funzionalità il prima possibile.

Un blackout lampo ha lasciato milioni di utenti con lo smartphone in mano, senza riuscire a inviare messaggi o aggiornare i . Nelle ultime ore, WhatsApp, Facebook e Instagram hanno subito un’interruzione simultanea dei servizi, con segnalazioni che sono cresciute in pochi minuti fino a saturare i grafici di Downdetector. A raccontarlo è Hdblog, secondo cui i problemi non si limitano a singoli dispositivi o app, ma sembrano interessare l’infrastruttura dei servizi Meta in Italia. Le segnalazioni raccolte mostrano sintomi diversi ma coevi: utenti impossibilitati ad accedere alle piattaforme, messaggi bloccati o non consegnati, e storie che non si aggiornano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - WhatsApp, Facebook e Instagram in tilt in tutta Italia con milioni di utenti impossibilitati a inviare messaggi o aggiornare i feed: Meta al lavoro per ripristinare i servizi

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