Vinted Down problemi per app e sito | cosa è successo

Questa mattina, centinaia di utenti si sono trovati impossibilitati a usare l’app e il sito di Vinted. La piattaforma, che permette di comprare e vendere abiti usati, ha improvvisamente smesso di funzionare senza preavviso. Gli utenti si sono ritrovati davanti a messaggi di errore e nulla ha risolto finché il problema non sarà risolto. La società sta lavorando per capire cosa sia successo e ripristinare il servizio il prima possibile.

