Vinted Down problemi per app e sito | cosa è successo
Questa mattina, centinaia di utenti si sono trovati impossibilitati a usare l’app e il sito di Vinted. La piattaforma, che permette di comprare e vendere abiti usati, ha improvvisamente smesso di funzionare senza preavviso. Gli utenti si sono ritrovati davanti a messaggi di errore e nulla ha risolto finché il problema non sarà risolto. La società sta lavorando per capire cosa sia successo e ripristinare il servizio il prima possibile.
Questa mattina la piattaforma Vinted per la compravendita di abiti e oggetti usati ha smesso di funzionare per centinaia di utenti. I problemi hanno riguardato sia il sito che l'app dedicata.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Vinted Down
Poste Italiane in down oggi: problemi su sito e app in tutta Italia
Nella giornata di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, Poste Italiane ha riscontrato problemi tecnici che hanno interessato il sito e l'app in diverse regioni italiane.
Poste Italiane in down: problemi di accesso al sito e all’App in tutta Italia
https://www.vinted.it/items/8037030161-giacca-elegante-naf-naf - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.