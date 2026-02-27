Stecca a Roma si distingue come un locale che attira l’attenzione grazie alla sua atmosfera e proposta. La sua presenza in città si fa notare per la capacità di offrire un’esperienza diversa rispetto ai locali tradizionali. La sua apertura ha suscitato curiosità tra i frequentatori, che continuano a tornare per scoprire cosa rende unico questo spazio.

Quali sono gli ingredienti per il successo di una nuova apertura non ci è dato saperlo (con certezza). Tuttavia, quello che abbiamo potuto constatare di persona è che la formula di Stecca, la nuova apertura romana tanto chiacchierata di Flavio De Maio e Franco Franciosi, si fonda su pochi ma cristallini pilastri. Innanzitutto un approccio architettonico pulito e minimalista, che guarda a Le Corbusier e gioca sul rovere naturale, le iconiche sedie Serie 7 progettate da Arne Jacobsen per Fritz Hansen e un remake in chiave contemporanea dei vecchi pavimenti in graniglia. Oltre a un sistema di pannelli fonoassorbenti che fungono da componenti da arredo e un soffitto pensato per ovattare completamente l’ambiente, l’altro grande protagonista di questi sessanta metri quadrati è il suono. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché Stecca a Roma è un locale che lascia il segno

