Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 9 aprile 2026, si è diffusa la consueta comunicazione di Astral Infomobilità riguardante lo stato della viabilità nella regione Lazio e a Roma. La nota fornisce aggiornamenti sul traffico e sulle condizioni delle strade principali, senza segnalare incidenti o chiusure importanti al momento. La redazione continuerà a monitorare e fornire eventuali novità sulla mobilità locale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Urbano della A24 chiusa il bivio per il traffico che proviene dal raccordo anulare a causa di un incidente avvenuto in tangenziale est code a partire da Togliatti e ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per incidente tra diramazione Roma nord e Bufalotta code per traffico intenso tra Casilina e Appia in esterna code a tratti tra Casilina e Tiburtina più antico di altezza Aurelia e infine code altezza Labaro sulla 91 Roma Fiumicino traffico intenso e code altezza ANSA del Tevere verso la. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 10:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Pontina alcune... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina code tra Pomezia e ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook