A Arezzo, il cantiere della caserma di via Filzi è completamente fermo, con i lavori bloccati e i tempi di realizzazione che si allungano. La situazione resta invariata da settimane e, nel frattempo, si registrano perdite d’acqua che interessano l’area del cantiere. La situazione viene segnalata anche sui social, dove gli utenti commentano con insistenza la situazione di stallo e i disagi causati dai lavori interrotti.

AREZZO – Il cantiere della caserma di via Filzi resta fermo. Anzi, fermissimo. Tra trattative ancora aperte e tempi che si allungano, l’unica cosa che si muove. è l’acqua. E mentre dal Comune si parla di acquisto “a valore periziato” e iter ancora da completare, la fotografia racconta altro: ferri, silenzio e una vasca che somiglia più a uno stagno che a un cantiere. Via Filzi, il cantiere fermo. e i commenti che corrono “Qui la situazione è drammatica, e nessuno fa niente”. Parte così il post di Egreta, accompagnato dalla foto del cantiere di via Filzi. E basta quello per accendere la miccia. “Ditelo al sindaco e alla giunta. invece di tagliare nastri, prendano una paletta” Qui si passa direttamente all’azione. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Via Filzi, il cantiere fa acqua. E i social non perdonano

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1935 - 37 ca. Piazzale Fiume, ora via Vittor Pisani, per via Fabio Filzi. Foto del 2024 da Google, mappe del 1937 e 1972 - facebook.com facebook