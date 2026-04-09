Verona accoglie Vinitaly and the City tra grande spettacolo e prevenzione

A Verona si prepara l'apertura di Vinitaly and the City 2026, evento che si terrà dal 10 aprile. L'inaugurazione è prevista alle 18 in Piazza dei Signori, con il taglio del nastro affidato alla campionessa di sci Laura Pirovano. La manifestazione si svolge tra spettacoli e iniziative di prevenzione, attirando visitatori e appassionati del settore vinicolo.

Tutto è pronto a Verona per l'inaugurazione di Vinitaly and the City 2026 che prenderà il via domani, 10 aprile, alle 18 in Piazza dei Signori con il taglio del nastro affidato alla campionessa di sci Laura Pirovano. La cerimonia vedrà la partecipazione del presidente di Veronafiere Federico. 🔗 Leggi su Veronasera.it Verona si prepara a Vinitaly and The City, il fuori salone dedicato agli enoappassionatiLe vie del capoluogo scaligero torneranno ad ospitare la tre-giorni dal 10 al 12 aprile. Leggi anche: Presentato Vinitaly and the City a Verona: «Un’esperienza immersiva che unisce l’Italia attraverso il vino» Temi più discussi: Vinitaly 2026, Verona torna a essere capitale del vino: programma ed eventi; La Toscana del Sud al Vinitaly. Qualità per riaccendere i mercati; Vinitaly a Verona: dove mangiare la pastisada de caval, il piatto simbolo della città; Vinitaly: 61 aziende in 2 mila metri quadri, la Regione Lazio torna a Verona dal 12 al 15 aprile. Napoli al Vinitaly, degustazioni e incontri guardando all'America's cupDegustazioni, masterclass ma anche incontro con buyers stranieri. Sarà tutto questo 'Wine, Sea and Tourism', il format che Napoli porterà al Vinitaly di Verona dal 12 al 15 aprile. (ANSA) ... ansa.it Vinitaly and the City 2026: il fuori salone veronese va oltre il vinoVinitaly and the City 2026 torna a Verona dal 10 al 12 aprile, durante Vinitaly 2026. Un fuori salone con eventi, degustazioni e spettacoli tra vino e cultura. gazzettadelgusto.it Il Balcone di Giulietta prende forma in 15.000 mattoncini LEGO. Un’installazione originale e suggestiva accoglie i visitatori presso il Teatro Nuovo di Verona, nel nuovo percorso di accesso al Cortile della Casa di Giulietta. Creatività e tradizione si incontrano in - facebook.com facebook