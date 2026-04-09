Verona accoglie Vinitaly and the City tra grande spettacolo e prevenzione

Da veronasera.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona si prepara l'apertura di Vinitaly and the City 2026, evento che si terrà dal 10 aprile. L'inaugurazione è prevista alle 18 in Piazza dei Signori, con il taglio del nastro affidato alla campionessa di sci Laura Pirovano. La manifestazione si svolge tra spettacoli e iniziative di prevenzione, attirando visitatori e appassionati del settore vinicolo.

Tutto è pronto a Verona per l'inaugurazione di Vinitaly and the City 2026 che prenderà il via domani, 10 aprile, alle 18 in Piazza dei Signori con il taglio del nastro affidato alla campionessa di sci Laura Pirovano. La cerimonia vedrà la partecipazione del presidente di Veronafiere Federico. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Verona si prepara a Vinitaly and The City, il fuori salone dedicato agli enoappassionatiLe vie del capoluogo scaligero torneranno ad ospitare la tre-giorni dal 10 al 12 aprile.

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