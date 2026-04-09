Vendetta in azienda | tre arrestati per incendi e atti intimidatori

Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri di San Lazzaro di Savena con l'accusa di aver compiuto una serie di atti intimidatori e incendi a Granarolo. La misura è stata disposta con un'ordinanza di custodia ai domiciliari. Le indagini sono in corso e le autorità stanno raccogliendo ulteriori elementi sul caso.

I carabinieri di San Lazzaro di Savena hanno disposto la misura dell’arresto con ordinanza di custodia ai domiciliari per tre uomini coinvolti in una serie di atti intimidatori e incendi a Granarolo. Il piano criminale, che ha come protagonisti un dirigente di 34 anni, un altro uomo di 51 anni e un complice di 48 anni, mirava a colpire un collega della stessa azienda del primo indagato attraverso il danneggiamento di veicoli all’interno di zone condominiali. L’escalation di violenza tra i corridoi aziendali. Le indagini condotte dalla Procura hanno ricostruito una dinamica nata da vecchi rancori professionali, quando il trentaquattrenne avrebbe deciso di vendicarsi di un superiore accusato di aver ostacolato la sua progressione di carriera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vendetta in azienda: tre arrestati per incendi e atti intimidatori Atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Lezioni speciali per gli studentiHa preso il via ieri, nella Sala dei Comuni della Provincia di Lodi, la seconda edizione del progetto dedicato agli istituti scolastici della... Leggi anche: Fabrizio Corona 'sbarca' su X e attacca Mediaset: "Atti intimidatori fatti con metodo mafioso" Argomenti più discussi: BAGNACAVALLO: Calzaturificio a fuoco, per vendetta, tre persone arrestate; Tre persone arrestate per l'incendio doloso al calzaturificio: per gli investigatori fu una vendetta; Calzaturificio dato alle fiamme per una lite familiare: arresti nel Ravennate, coinvolto anche un uomo di Manfredonia; Salvatore Sirabella: Da Giosi solo bassezze politiche. AMCA? Colpiti per vendetta politica. Quella sconfitta contro l'Atalanta grida veramente vendetta, il Napoli da quando è uscito dalla Champions ha perso solo a Bergamo e sapete tutti come e perché... assurdo il gol annullato a Gutierrez per fallo inesistente di Hojlund. - facebook.com facebook Manager contro manager: incendi per vendetta, tre arresti x.com