Il Parco del Valentino di Torino sta per subire una trasformazione significativa con la conclusione di un intervento da 13 milioni di euro. Il cantiere, avviato per interventi di riqualificazione e miglioramento dell’area, ha portato alla chiusura temporanea dei lavori. La conclusione di questa fase segna un passo importante per il progetto di riqualificazione del parco, uno dei luoghi simbolo della città.

Il volto di uno dei simboli storici di Torino sta per cambiare radicalmente con la chiusura del cantiere da 13 milioni di euro dedicato al Parco del Valentino. Secondo le ultime comunicazioni giunte in sede comunale, il completamento delle trasformazioni previste è atteso entro il prossimo luglio, segnando una tappa fondamentale per la gestione degli spazi verdi cittadini. L’intervento, che mira a una completa metamorfosi dell’area, prevede il rinnovo dell’illuminazione, la sistemazione di fontane ornamentali e l’installazione di nuovi arredi urbani. Un elemento chiave della riqualificazione riguarda la viabilità e la logistica: i lavori per la creazione di un parcheggio all’interno del padiglione 5 di Torino Esposizioni dovrebbero concludersi entro il 30 maggio, permettendo la piena operatività dell’intera area nel mese di luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valentino, il volto del parco cambia: ok il piano da 13 milioni

Leggi anche: Feriolo cambia volto: appaltato il nuovo lungolago da 2,5 milioni di euro

Leggi anche: Piazza Gramsci cambia volto. La Giunta ha scelto il progetto: "Restyling da 6 milioni di euro"

Temi più discussi: Kering Eyewear e Valentino: il nuovo manifesto dello sguardo conquista New York; Makeup look primaverile Valentino Beauty: tre prodotti chiave per un make-up fresco ed etereo; Tutte le campagne pubblicitarie moda del 2026 da non perdere: vota la tua preferita!; Torino cambia volto: milioni in arrivo tra sicurezza e centro storico.

Valentino sceglie il cantante Sombr come global ambassadorSombr è il nuovo global ambassador di Valentino. Il cantante e producer statunitense, tra i nuovi talenti della scena pop internazionale, ha debuttato come volto della maison romana lo scorso 1° ... milanofinanza.it

Valentino, la sfilata di Roma per la prima volta anche in diretta sui maxischermi a Milano: dai Navigli a corso Como, ecco dove vederlaÈ la prima volta che una grande maison svela a tutti gli appassionati di moda - in tempo reale - le sue ultime creazioni. Ma Alessandro Michele, romano, dopo un lungo periodo come direttore creativo ... milano.corriere.it

LA DEDICA SPECIALE DI VALENTINO PIRONE "PER NON DIMENTICARE" - facebook.com facebook

Milano, stop agli opifici cinesi fuori legge e controlli: «Valentino Bags ha bonificato la filiera dei fornitori» x.com