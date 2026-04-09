Unilever Casalpusterlengo nessuna intesa sugli esuberi | i lavoratori torneranno in sciopero

Nella giornata di ieri si è svolto un incontro tra i rappresentanti di Unilever e i sindacati presso Assolombarda, con l’obiettivo di affrontare la questione dei 49 esuberi nel settore Ricerca e Sviluppo della sede di Casalpusterlengo. Tuttavia, la riunione non ha portato a nessuna intesa e le parti si sono lasciate senza accordi. I lavoratori hanno annunciato che riprenderanno le proteste con uno sciopero.

Casalpusterlengo (Lodi), 9 aprile 2026 – Brusca frenata nelle trattative tra Unilever e sindacati. L’incontro di ieri in Assolombarda, che avrebbe dovuto delineare le soluzioni per i 49 esuberi nel settore Ricerca e Sviluppo (Holdings), si è risolto con un inaspettato nulla di fatto. Un rallentamento, definito “preoccupante”, che ha gelato le aspettative dei rappresentanti dei lavoratori, portando le Rsu a proclamare immediatamente lo stato di agitazione. foto tommasini 2026 casale la protesta davanti alla lever per i licenziamenti annunciati Mentre per la parte produttiva i numeri parlano di una ottima crescita, per il personale della Holdings il clima si è fatto pesantissimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Unilever Casalpusterlengo, nessuna intesa sugli esuberi: i lavoratori torneranno in sciopero Leggi anche: Unilever, “no agli esuberi” e la rabbia dei lavoratori: “Vogliono sacrificare il nostro fiore all’occhiello” Casalpusterlengo, Unilever caso internazionale: Comitato europeo in campo in difesa del sitoCasalpusterlengo (Lodi) – La vertenza del sito casalino di Unilever diventa un caso politico-industriale di portata europea. Si parla di: Unilever Casalpusterlengo, nessuna intesa sugli esuberi: i lavoratori torneranno in sciopero. Unilever Casalpusterlengo, nessuna intesa sugli esuberi: i lavoratori torneranno in scioperoBrusca frenata nelle trattative tra la società con sede nel lodigiano e i sindacati. Nessuna soluzione è stata trovata: se ne riparlerà lunedì 13 aprile, giornata in cui i dipendenti incroceranno le b ... ilgiorno.it Svolta alla Unilever di Casalpusterlengo: il 70 per cento dei lavoratori eviterà il licenziamento direttoLa tensione si allenta dopo l’incontro in Assolombarda. Oggi mercoledì saranno individuati quanti potranno andare in pensione o essere ricollocati ... ilgiorno.it