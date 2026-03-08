Casalpusterlengo Unilever caso internazionale | Comitato europeo in campo in difesa del sito

A Casalpusterlengo, nel lodigiano, la situazione del sito Unilever ha attirato l’attenzione a livello europeo, con un Comitato europeo che si è schierato in difesa dell’impianto. La vertenza riguarda le decisioni prese dalla multinazionale e il coinvolgimento di rappresentanti di altri paesi, rendendo la questione di rilevanza internazionale. La vicenda ha portato all’attenzione delle istituzioni europee le attività dello stabilimento.

Casalpusterlengo (Lodi) – La vertenza del sito casalino di Unilever diventa un caso politico-industriale di portata europea. Sul tavolo il destino di 49 lavoratori su 110 del settore Ricerca e sviluppo che l'azienda vorrebbe tagliare e accentrare nel Regno Unito e in India. La gravità della situazione ha spinto il Comitato aziendale europeo (Cae) di Unilever a scendere in campo. Unilever, "no agli esuberi" e la rabbia dei lavoratori: "Vogliono sacrificare il nostro fiore all'occhiello" Hermann Soggeberg, presidente del Consiglio aziendale del Gruppo Unilever, ha denunciato come la perdita di know how a Casalpusterlengo rappresenti un...