Dombrovskis per sospensione Patto serve grave recessione e non ci siamo

Un rappresentante europeo ha dichiarato che per sospendere il Patto di stabilità tramite una clausola di salvaguardia è necessario un livello di recessione economica grave. Attualmente, questa condizione non si verifica e quindi non sono state prese misure di sospensione. La dichiarazione evidenzia che le condizioni economiche attuali non soddisfano i requisiti richiesti per attivare eventuali deroghe al Patto.

"Le condizioni per attivare una clausola generale di salvaguardia" per sospendere il Patto di stabilità "sono di avere una grave recessione economica e attualmente non siamo in questo scenario". "Ovviamente continuiamo a monitorare la situazione". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis in audizione alla Commissione Econ rispondendo a una domanda dell'eurodeputato Pasquale Tridico, che gli ha chiesto se veda margini politici per uno stop alle regole fiscali europee. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Ue, Dombrovskis: non siamo in scenario da sospensione Patto stabilità (FT)Roma, 9 apr. (askanews) – La Commissione europea continua a respingere le ipotesi di innescare la clausola generale di sospensione del Patto di stabilità e di crescita della Ue. Esiste per intervenir ... askanews.it

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La Ue che paga il conto della guerra: «Così rischiamo la stagflazione» Dombrovskis suona l’allarme, rischia l’economia e la transizione energetica Anna Maria Merlo x.com