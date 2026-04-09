Durante un incontro a Washington con il premier olandese, il presidente degli Stati Uniti ha espresso una posizione dura nei confronti dell’Europa, parlando di un possibile ritiro degli Stati Uniti dalla Nato. Nel corso della conversazione, ha menzionato il caso della Groenlandia come esempio di come le decisioni europee possano influenzare le scelte statunitensi. La discussione si è concentrata sulle relazioni tra gli alleati e sulla presenza degli Stati Uniti nell’ambito dell’organizzazione militare internazionale.

Donald Trump ha colpito duramente l’Europa durante un incontro a Washington con Mark Rutte, sollevando il rischio di un ritiro statunitense dalla Nato e citando la gestione della Groenlandia come monito. Il vertice tra il presidente americano e il segretario generale dell’Alleanza si è concluso intorno alla mezzanotte italiana, lasciando aperta la questione del supporto militare transatlantico dopo le tensioni legate al conflitto in Iran. Le minacce di Washington e la reazione di Rutte. Il clima si è infiammato subito dopo il colloquio alla Casa Bianca. Attraverso il suo profilo sul social Truth, Trump ha lanciato un attacco frontale all’organizzazione atlantica, sostenendo che la Nato non sia stata presente nei momenti di reale necessità e che non lo sarà nemmeno in futuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump sfida la Nato: ultimatum USA e il caso Groenlandia

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