Tribunale ecclesiastico i veri motivi della nullità | quando l' immaturità affettiva rende invalido il sì

Il Tribunale ecclesiastico regionale umbro, con sede a Perugia, ha concluso il 2025 con un bilancio che sottolinea l’impegno nell’ascolto e nella ricerca della verità. Durante l’anno, si sono trattate numerose cause riguardanti la nullità matrimoniale, focalizzandosi sui motivi legati all’immaturità affettiva che possono invalidare il consenso. L’attività si è concentrata sull’approfondimento delle situazioni personali, con l’obiettivo di fare luce sulle specifiche circostanze che rendono invalido il

Numeri stabili, tanta umanità e un obiettivo chiaro: fare verità sulla propria vita. Il Tribunale ecclesiastico regionale umbro, con sede a Perugia, ha chiuso il 2025 con un bilancio che parla di ascolto e giustizia. Sono state 81 le nuove domande di nullità matrimoniale introdotte, 65 le cause. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it “Perché si sono lasciati”. Elodie e Andrea Iannone, spuntano i veri motivi della rotturaNessun comunicato, nessuna spiegazione ufficiale, neppure una frase affidata ai social. Ad Acireale inaugurato il nuovo Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico EtneoNel segno della verità, della giustizia e della dignità della persona, i vescovi Raspanti e Peri ribadiscono il valore della giustizia ecclesiale. I processi della Chiesa sugli abusi sessuali non sono veri processiA fine aprile un tribunale ecclesiastico regionale ha riconosciuto il sacerdote Samuele Marelli colpevole, in primo grado, di aver abusato sessualmente di persone minorenni e maggiorenni. Marelli ha ... ilpost.it Al via l'anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico piemonteseL'anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano piemontese è stato inaugurato oggi nella sede della Facoltà teologica a Torino. Al taglio del nastro, il moderatore del Tribunale Roberto ... ansa.it