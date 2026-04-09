Trentinara cambia volto dal Borgo d’Amore a capitale dell’arte contemporanea nel Cilento

A Trentinara, un piccolo paese nel Cilento, si sta assistendo a una trasformazione significativa. Dopo essere stato conosciuto come Borgo d’Amore, ora si presenta come un centro dedicato all’arte contemporanea. Questa evoluzione ha coinvolto iniziative culturali e allestimenti artistici, attirando visitatori e artisti da diverse regioni. La trasformazione segna un cambio di immagine per il territorio, che si apre a nuove forme di espressione e di promozione culturale.

Con delibera di Giunta n. 24 del 1° aprile 2026 è stata approvata la realizzazione di un’opera monumentale che sorgerà, entro l’inizio dell’estate, nei pressi della “Terrazza degli Innamorati”, uno dei luoghi simbolo del borgo. L’incarico è stato affidato al Maestro Fernando Mangone, artista di fama internazionale, noto per una ricerca espressiva fortemente riconoscibile e per l’utilizzo di colori fluorescenti e iridescenti che rendono le sue opere esperienze visive immersive, capaci di trasformarsi con la luce e dialogare con lo spazio circostante. L’opera, dal titolo “Le Origini – Teogonia Greca: da Kaos a Eros”, si inserisce nel percorso identitario che ha reso Trentinara il “Borgo d’Amore”, arricchendolo di un nuovo livello di lettura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trentinara cambia volto dal Borgo d’Amore a capitale dell’arte contemporanea nel Cilento Gibellina cerca un’altra rinascita. Capitale dell’arte contemporaneaRoma, 16 gennaio 2026 – Non c’è località più meritevole, nell’Italia dell’ultimo secolo, d’essere definita città dell’arte contemporanea e quindi è... Gibellina capitale italiana dell’arte contemporanea per il 2026Gibellina è stata nominata Capitale italiana dell’arte contemporanea per il 2026.