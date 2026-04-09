Treni storici e gite sul Lario | il calendario completo e i prezzi

Con l’arrivo della primavera, Trenord ha annunciato il ripristino del suo programma di turismo ferroviario per il 2026. Il 12 aprile, le linee lombarde vedranno il ritorno dei treni storici, accompagnato dalla ripresa delle

Con il profumo di primavera che comincia a salire dai borghi del Lario, Trenord rilancia il suo programma di turismo ferroviario per la stagione 2026: domenica 12 aprile segnano il ritorno dei treni storici sulle linee lombarde, e con loro riprendono le "Gite in treno", gli itinerari treno più. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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PRESENTATO IL CALENDARIO 2026 DEI TRENI STORICI IN FRIULI: OTTO TRATTE NUOVE https://www.friulioggi.it/friuli/treni-storici-friuli-venezia-giulia-programma-9-aprile-2026 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook

Il calendario 2026 dei TRENI STORICI in #FVG partirà il 12.04 con il treno "Festa di primavera" da Trieste a Latisana. Il 19.04 "Trieste e il Mare" Il 26.04 "Alla scoperta dei borghi e della pianura pordenonense". Scopri di più qui bit.ly/4sodPsa x.com