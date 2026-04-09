Durante un intervento televisivo, il giornalista ha descritto come la proposta di riforma presentata dal ministro della giustizia riguardo ai tre giudici per le indagini preliminari sia, secondo lui, destinata a bloccare i tribunali e contribuire al progressivo smantellamento del sistema giudiziario. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulla percepita inefficacia e sui rischi di paralisi che questa misura potrebbe comportare per il funzionamento della giustizia.

“ Siamo alla follia “. Così il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta a Otto e mezzo (La7) la riforma Nordio sui tre Gip, la norma che dal 25 agosto 2026 sostituirà il giudice per le indagini preliminari singolo con un collegio di tre magistrati per decidere le misure di custodia cautelare in carcere. A Lilli Gruber, che gli chiede se il governo Meloni continuerà ad attaccare pm e giudici dopo la sconfitta referendaria, Travaglio risponde: “Magari non li attaccheranno più a parole perché non devono più perdere voti, visto che loro pensavano di guadagnarli e invece attaccandoli li hanno persi. Ma stanno operando per rallentare ulteriormente la giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “La ‘schiforma’ Nordio sui 3 gip? Una follia che paralizzerà i tribunali, stanno completando lo sfascio della giustizia”

Travaglio a La7: “Dopo il referendum Meloni pensa di cavarsela con capri espiatori. Nordio ha firmato una schiforma, anche lui si dovrebbe dimettere”“Dimissioni di Delmastro e Bartolozzi? Forse se ci pensavano prima del voto, recuperavano un po’.

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Referendum, Travaglio a La7: I delinquenti potenti si rassegnino. Per il momento, la legge rimane uguale per tuttiIl direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a Otto e mezzo commenta la vittoria del No, esaltando la difesa popolare che ha fermato la stravolgimento referendario - Guarda il video ... ilfattoquotidiano.it

Travaglio a La7: Meloni pensa di cavarsela con capri espiatori solo perché ha perso il referendum. Nordio ha firmato una schiforma, anche lui si dovrebbe dimettereDimissioni di Delmastro e Bartolozzi? Meloni li usa solo come capri espiatori dopo la batosta. Guarda l'analisi di Marco Travaglio a Dimartedì ... ilfattoquotidiano.it