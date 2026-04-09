Thomas Umbaca alla Casa del Jazz

Thomas Umbaca si esibirà dal vivo alla Casa del Jazz per presentare il suo nuovo progetto discografico intitolato Waiting For Music To Surprise Me Again. L'evento vedrà il musicista eseguire brani tratti dal suo ultimo album, in un concerto che si svolgerà in una location dedicata alla musica dal vivo. L'esibizione è annunciata come un'occasione per ascoltare nuove composizioni e rivivere alcune delle sue opere precedenti.

Thomas Umbaca presenta dal vivo il nuovo progetto discografico Waiting For Music To Surprise Me Again.Dopo un primo percorso che lo ha visto muovere i primi passi tra jazz e sperimentazione, Thomastorna sulle scene musicali con un progetto che nasce dal desiderio di restituire autenticità e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Enrico Pieranunzi "Italian Stars" alla Casa del JazzPer la rassegna Italian Stars, dal 27 febbraio al 1 marzo sono in programma tre giorni di concerti di Enrico Pieranunzi alla Casa del Jazz.

Si parla di: Thomas Umbaca racconta l'album Waiting for Music to Surprise Me Again; Thomas Umbaca: La mia musica è per chi vuole avventurarsi in posti sconosciuti.

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