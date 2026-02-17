The Cage venerdì 20 febbraio il concerto dei Duemilas Club

Venerdì 20 febbraio, i Duemilas Club si esibiranno al The Cage, portando sul palco i loro tormentoni degli anni 2000 in una versione più rock. Il gruppo, formato da cinque giovani musicisti, ha iniziato a suonare insieme nel 2024 e ha già conquistato alcuni locali della città con le loro reinterpretazioni. La serata promette di essere un tuffo nostalgico per chi ricorda le hit dell’epoca.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Venerdì 20 febbraio, al The Cage, appuntamento con il concerto dei Duemilas Club, progetto sbocciato nel 2024 e formato da cinque ragazzi che porteranno sul palco una serie infinita di tormentoni e hit degli anni 2000, giusto in una versione un pò più rock degli originali. Loro sono Stefano Mannari alla voce, Stefano Sarti e Lorenzo Palmerini alle chitarre, Filippo D'Ercole al basso, Gabriele Andreucci alla batteria. Lo show di Duemilas Club è pensato come una sorta di djset suonato dal vivo che ripercorre gli anni 2000, celebrandoli attraverso la reinterpretazione di brani composti da artisti celebri come Lady Gaga, Katy Perry, Britney Spears, Gigi D'Agostino e molti altri, spaziando anche nel mondo di Dragon Ball, Pokémon e Shrek, tanto per fare alcuni nomi.🔗 Leggi su Livornotoday.it

The Cage, venerdì 12 dicembre il concerto dei BardomagnoVenerdì 12 dicembre al The Cage si esibiranno i Bardomagno, una delle band più originali e sorprendenti della scena musicale italiana.

The Cage, venerdì 19 dicembre il concerto dei TalcoVenerdì 19 dicembre, il The Cage si anima con il concerto dei Talco, protagonisti del loro tour in un viaggio musicale che affonda le radici in una storia fatta di passione e resilienza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.