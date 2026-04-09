Il progetto dello stadio della Ternana Calcio, promosso dall'imprenditore e sindaco di Terni, sta attirando l'attenzione delle autorità locali. La proposta, sostenuta dalla società calcistica, si trova al centro di un dibattito pubblico e politico che coinvolge diverse istituzioni. La questione riguarda le modalità di realizzazione e le implicazioni per la città, diventando oggetto di discussione tra amministratori e cittadini.

AGI - La Ternana Calcio e il progetto sullo stadio portato avanti da Stefano Bandecchi, sindaco di Terni diventano un caso politico. Sia il deputato di Avs, Filiberto Zaratti, che i deputati del Movimento Cinque Stelle, Stefania Ascari, e del Partito Democratico, Walter Verini, denunciano da tempo quelle che, a detta dei parlamentari dei tre partiti di centrosinistra, rappresenterebbero gravi anomalie nel progetto di demolizione dello storico Stadio Edmondo Liberati di Terni. Lo stadio della Ternana e la clinica privata . In particolare, nel mirino è finito il ruolo rivestito dal sindaco Stefano Bandecchi, perché “ promotore politico del progetto, risulta anche proprietario del terreno su cui dovrebbe sorgere una clinica privata, parte integrante del medesimo intervento. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ternana Calcio: il progetto dello stadio - clinica diventa un caso politico

Il Tar boccia il progetto Stadio-clinica a Terni. Perquisita la Ternana calcioAGI - I giudici amministrativi hanno bocciato il progetto Stadio/Clinica, ma la 'guerra' di carte bollate tra Terni e Regione Umbria proseguirà fino...

Ternana, ‘partita’ riaperta sul Progetto Stadio-clinica: “Proseguiamo il percorso amministrativo”Le parti convocate al tavolo dal Responsabile unico del procedimento Piero Giorgini.

Temi più discussi: Ternana calcio e progetto stadio-clinica, ormai è tutti contro tutti: resa dei conti che infiamma la politica. Ore contate per il futuro del club; Ternana e Stadio-Clinica: in assemblea dei soci il rischio default e tutti gli scenari possibili; Verità Ternana seconda parte/ Il nodo stadio-clinica: un progetto che può sopravvivere al fallimento della squadra; Ternana, due settimane cruciali per il futuro societario e in campo delle Fere: ufficiali le limitazioni per il derby.

Ternana, niente incontro con il Comune: confronto rinviato dopo il 13 aprileLa società rossoverde diserta il tavolo sul progetto stadio-clinica e chiede un rinvio dopo l’assemblea dei soci. Intanto il sindaco Bandecchi attacca duramente nella notte di Pasqua. ternananews.it

Ternana, conto alla rovescia: Bandecchi attacca Linea dei Rizzo? Porta al fallimentoA pochi giorni dall’assemblea dei soci, emergono scenari preoccupanti: il Comune prende atto del possibile disimpegno e del rischio fallimento ... ternananews.it

Ore concitate in casa rossoverde. Il sindaco Stefano Bandecchi mette alle strette la proprietà della Ternana Calcio: "se falliscono, il Comune farà causa per ulteriori 100 milioni". Annunciato anche un incontro tra giocatori e presidenza per chiarimenti, previsto - facebook.com facebook