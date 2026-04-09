Nel mese di marzo, il mercato automobilistico britannico ha visto un cambiamento significativo con la vendita di 10.000 unità di un SUV cinese. La Jaecoo 7 ha superato i modelli di marchi consolidati, segnando un risultato che ha attirato l’attenzione degli analisti e degli operatori del settore. La quota raggiunta rappresenta un record mensile per un modello di origine asiatica in quel mercato.

Il mercato automobilistico britannico ha registrato un sorpasso storico nel mese di marzo, con la Jaecoo 7 che ha superato i colossi tradizionali raggiungendo quota 10.000 immatricolazioni mensili. Il modello cinese del gruppo Chery si inserisce in una dinamica di espansione che sta toccando con forza anche l’Italia, dove il brand punta sulla nuova motorizzazione full hybrid. I dati relativi al Regno Unito delineano un quadro di mutamento radicale nelle preferenze dei consumatori. La Jaecoo 7 ha messo in strada oltre 10.000 unità in un solo mese, lasciandosi alle spalle modelli consolidati come la Ford Puma, ferma a circa 9.200 pezzi, e la Nissan Qashqai. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SUV cinese Jaecoo 7 travolge i colossi: 10.000 vendite in un mese

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Allora, questa è la nuova Omoda&Jaecoo Global Jaecoo 8. Si tratta di un SUV di generose dimensioni, in sostanza un segmento D, che vuole proporsi come emergente e pronta a spintonare lo strapotere delle tedesche. Io l'ho provata in anteprima nei dintorni - facebook.com facebook