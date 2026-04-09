Un rappresentante istituzionale ha sottolineato che il territorio non può essere abbandonato senza una pianificazione adeguata, facendo riferimento in particolare all’utilizzo dell’idroelettrico come soluzione. La dichiarazione arriva in seguito alla recente tragedia avvenuta nel bacino di Suviana, episodio che ha portato alla luce la mancanza di interventi strategici per la gestione delle risorse naturali e la sicurezza della zona.

Bologna, 9 aprile 2026 - "Non si può lasciare questo territorio senza una strategia importante come quella dell'idroelettrico". Lo afferma il sindaco Matteo Lepore, parlando della centrale di Bargi a due anni esatti dalla strage avvenuta a Suviana nella centrale Enel Green Power, che ha provocato sette morti tra gli operai al lavoro nel 2024. Le parole del primo cittadino bolognese seguono la linea dell'appello lanciato dal presidente regionale Michele de Pascale: "C'è rischio di tempi lunghi: questo da un lato è dovuto anche ai tempi giudiziari, e ovviamente bisogna rispettare questi passaggi, però occorre su questo massima... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage di Suviana, l’appello di Lepore: “Non si può lasciare il territorio senza una strategia”

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