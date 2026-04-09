Storica attività ristorativa compie cento anni | Una storia di famiglia fatta di sacrifici e passione

Il ristorante Montenero di Amelia ha festeggiato il centenario dalla sua apertura, diventando un punto di riferimento nel panorama locale. La famiglia proprietaria ha gestito l’attività per tutto questo tempo, portando avanti la tradizione con sacrifici e dedizione. La cerimonia di celebrazione ha coinvolto clienti e collaboratori, testimonianza di un legame duraturo con la comunità. La storia del ristorante rappresenta un esempio di continuità nel settore della ristorazione.

Un secolo di emozioni e storia. Il ristorante Montenero di Amelia ha tagliato un traguardo davvero ragguardevole. Cento anni di storia festeggiati proprio ieri – mercoledì 8 aprile – con una grande festa alla quale hanno partecipato oltre cinquecento persone. Un’attività a conduzione familiare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Sacrifici, amore e famiglia: i cento anni di Maria BorattoA San Martino di Lupari, domenica 22 marzo, la signora Maria ha festeggiato un traguardo importante. Temi più discussi: Storica attività ristorativa compie cento anni: Una storia di famiglia fatta di sacrifici e passione; L’Osteria dei mercanti compie 100 anni; L’Osteria dei mercanti compie 100 anni. Chiude L'Incontro in centro, attività storica dal 1978Tolentino, 13 marzo 2026 - Chiude un’altra attività nel centro di Tolentino: il negozio di abbigliamento donna L’Incontro, in via Bonaparte. Rilevato dalle socie Barbara Scarpeccio e Cristiana ... ilrestodelcarlino.it Attività storiche in Valle. Premi a trentuno titolari. L’assessore regionale: Dovete essere orgogliosiSiatene orgogliosi e soprattutto, mettetela ben in vista. Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha raccomandato ai titolari delle nuove attività storiche della provincia ... ilgiorno.it Mezzo secolo di attività per la storica fiorista del paese: "Un esempio di dedizione e amore per il territorio" - facebook.com facebook