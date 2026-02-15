Torino contestazioni a Urbano Cairo | stadio vuoto e cori tribune
A Torino, i tifosi hanno contestato Urbano Cairo, causando lo stadio semi-deserto e cori di protesta nelle tribune. La contestazione si è scatenata dopo le recenti decisioni della società, che hanno scatenato l’ira dei supporters. Durante la serata, il silenzio ha regnato tra le curve, mentre alcuni tifosi hanno intonato cori di dissenso.
Nel confronto tra torino e bolgna, la cornice è quella di una serata spettrale. Le Curve Maratona e Curve Primavera hanno scelto l’assenza, confermando una linea già manifestata in occasione della sfida precedente contro il Lecce. Nel frattempo, un gruppo organizzato di tifosi della Curva Primavera si è posizionato nel primo anello della tribuna, voltando le spalle al terreno di gioco. I presenti hanno rivolto l’indice contro la proprietà, concentrando l’attenzione sullo Skybox che solitamente accoglie il presidente Urbano Cairo. I cori di protesta hanno invocato l’uscita della società con richieste di cessione, alternandosi per una ventina di giri di orologio prima di lasciare definitivamente lo stadio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Torino, ancora contestato il patron Urbano Cairo: stadio deserto e cori dalla tribuna
Urbano Cairo, presidente del Torino, è stato nuovamente oggetto di contestazioni durante la partita di questa sera, con lo stadio quasi vuoto e cori provenienti dalla tribuna.
Tifosi Fiorentina, proseguono le contestazioni! I cori alla squadra al termine del match perso 3-1 contro il Sassuolo: «Fate ridere!»
TORINO CONTRO CAIRO #shorts #ultras
Argomenti discussi: Torino, prosegue la contestazione dei tifosi: Con il Bologna la Curva Maratona sarà assente; La Gazzetta, Cairo: Juric non ha capito i tifosi, il popolo granata ha un amore incredibile; Mudingayi: Il Torino merita molto di più.
Ancora contestato il patron granata Urbano Cairo, Stadio Olimpico Grande Torino semi-deserto e cori anche dalla tribuna verso l’imprenditoreAncora contestato il patron granata Urbano Cairo, Stadio Olimpico Grande Torino semi-deserto e cori anche dalla tribuna verso l’imprenditore È un teatro quasi spettrale, sicuramente diverso dal solito ... calcionews24.com
Torino, prosegue la contestazione dei tifosi: Con il Bologna la Curva Maratona sarà assenteProsegue in casa Torino la contestazione dei tifosi granata contro il presidente Urbano Cairo. La Curva Maratona e i gruppi organizzati della tifoseria del Toro, attraverso un volantino che ... firenzeviola.it
Urbano Cairo alla vigilia della sfida contro il Bologna ha fatto visita alla squadra per provare a ricompattare un ambiente sempre più teso. Il patron granata ha assistito all’allenamento e poi si è fermato a pranzo con tutto il gruppo, insieme all’allenatore Marco facebook
Le parole del presidente del @TorinoFC_1906 Urbano #Cairo dopo #TorinoLecce. Oggi vittoria importante… Cairo: “Molto importante. Bella vittoria, potevamo anche fare il raddoppio. Abbiamo avuto palle importanti. Però poi quando non lo fai rischi di pren x.com