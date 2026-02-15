Torino contestazioni a Urbano Cairo | stadio vuoto e cori tribune



A Torino, i tifosi hanno contestato Urbano Cairo, causando lo stadio semi-deserto e cori di protesta nelle tribune. La contestazione si è scatenata dopo le recenti decisioni della società, che hanno scatenato l’ira dei supporters. Durante la serata, il silenzio ha regnato tra le curve, mentre alcuni tifosi hanno intonato cori di dissenso.

Nel confronto tra torino e bolgna, la cornice è quella di una serata spettrale. Le Curve Maratona e Curve Primavera hanno scelto l’assenza, confermando una linea già manifestata in occasione della sfida precedente contro il Lecce. Nel frattempo, un gruppo organizzato di tifosi della Curva Primavera si è posizionato nel primo anello della tribuna, voltando le spalle al terreno di gioco. I presenti hanno rivolto l’indice contro la proprietà, concentrando l’attenzione sullo Skybox che solitamente accoglie il presidente Urbano Cairo. I cori di protesta hanno invocato l’uscita della società con richieste di cessione, alternandosi per una ventina di giri di orologio prima di lasciare definitivamente lo stadio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Urbano Cairo, presidente del Torino, è stato nuovamente oggetto di contestazioni durante la partita di questa sera, con lo stadio quasi vuoto e cori provenienti dalla tribuna.

Argomenti discussi: Torino, prosegue la contestazione dei tifosi: Con il Bologna la Curva Maratona sarà assente; La Gazzetta, Cairo: Juric non ha capito i tifosi, il popolo granata ha un amore incredibile; Mudingayi: Il Torino merita molto di più.

