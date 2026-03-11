Ceccano sport divertimento e benessere nell' ultima ecologica

A Ceccano si sta avvicinando l’ultima domenica ecologica dell’anno, e la città si prepara a offrire un programma dedicato allo sport, al divertimento e al benessere. Durante questa giornata, saranno organizzate diverse attività all’aperto, coinvolgendo cittadini di tutte le età in un momento di svago e di attenzione all’ambiente. La giornata punta a promuovere uno stile di vita attivo e sostenibile per tutti.

In occasione dell'ultima domenica ecologica prevista, la città di Ceccano si prepara a vivere una giornata ricca di sport, energia e attività all'aria aperta. Domenica 15 marzo sono infatti in programma due iniziative dedicate a cittadini, appassionati e famiglie, pensate per promuovere uno stile.