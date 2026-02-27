Approvato a Spoltore il regolamento per il referendum contro la fusione con Pescara e Montesilvano

Il consiglio comunale di Spoltore ha approvato il regolamento che disciplina gli istituti di partecipazione, un passaggio previsto prima del referendum locale. La consultazione, già annunciata durante la riunione dedicata alla fusione con Pescara e Montesilvano, chiederà ai cittadini se vogliono continuare con il progetto di unione. La scelta riguarda quindi la volontà della popolazione di mantenere o meno questa prospettiva.

Il consiglio comunale di Spoltore ha approvato il regolamento per la disciplina degli istituti di partecipazione: il documento è propedeutico al referendum locale, già annunciato nel corso del consiglio comunale dedicato alla fusione, che chiederà ai cittadini se vogliono proseguire con il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il comitato di Spoltore "No alla fusione" con Pescara e Montesilvano lancia la richiesta di un nuovo referendumIl comitato di Spoltore per il No alla Fusione invia formale richiesta indirizzata al sindaco e al consiglio comunale di Spoltore per l'indizione di...

Il comitato di Spoltore “No alla fusione” con Pescara e Montesilvano lancia la richiesta di un nuovoSpoltore Rinvigorisce la Battaglia per l’Autonomia: Chiesto un Nuovo Referendum sulla Fusione con Pescara e Montesilvano Il comitato “No alla...

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Sarà operativo a settembre il nuovo nido comunale di Spoltore: approvato il regolamento; Spoltore, approvato il regolamento del nuovo asilo nido comunale; Sarà operativo a settembre il nuovo nido comunale di Spoltore: approvato il regolamento; Spoltore, approvato il regolamento per referendum locali e altri istituti di partecipazione.

Approvato a Spoltore il regolamento per il referendum contro la fusione con Pescara e MontesilvanoIl consiglio comunale di Spoltore ha approvato il regolamento per la disciplina degli istituti di partecipazione: il documento è propedeutico al referendum locale, già annunciato nel corso del consigl ... ilpescara.it

Il Comune di Spoltore approva lo scorrimento della graduatoria per i caregiver dell'ambito 16La graduatoria, pubblicata a fine 2025, riconosceva il contributo a 39 beneficiari su 94 per l'ambito distrettuale 16 di cui Spoltore è capofila ... ilpescara.it

GRANDI NOVITÀ A SPOLTORE! APPROVATO IL REGOLAMENTO SUL NIDO COMUNALE! Il Comune di Spoltore segna un traguardo importantissimo! È stato ufficialmente approvato il regolamento per il nuovo Nido che sta nascendo in via dell' - facebook.com facebook