Splendida Cornice | Ermal Meta Manuel Agnelli e Aldo Grasso tra gli ospiti

Nella prima serata di Rai 3, torna “Splendida Cornice”, il programma condotto da Geppi Cucciari. Questa settimana, tra gli ospiti figurano artisti e personalità di rilievo come Ermal Meta, Manuel Agnelli e Aldo Grasso. La puntata si propone di unire cultura, ironia e intrattenimento, offrendo uno spazio dedicato a conversazioni e interventi di figure conosciute nel panorama italiano.

Geppi Cucciari, come ogni giovedì, torna con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, il programma della prima serata di Rai 3 che intreccia cultura, ironia e intrattenimento. Anticipazioni e ospiti del 9 aprile 2026. Tanti ospiti dal mondo della musica, a partire dai cantautori Manuel Agnelli, con il progetto Suoni dal futuro, ed Ermal Meta, al centro di un momento musicale speciale insieme alla padrona di casa Geppi Cucciari sulle note di Felicità e l’ultimo brano sanremese Stella stellina. Presenti in studio anche il giornalista e critico televisivo Aldo Grasso, autore del libro Cara televisione, il cantante Francesco Salvi, che si esibirà con la celebre C’è da spostare una macchina, e il conduttore Edoardo Camurri. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Splendida Cornice: Ermal Meta, Manuel Agnelli e Aldo Grasso tra gli ospiti Splendida Cornice, Ambra Angiolini e Fabrizio Gifuni tra gli ospitiGeppi Cucciari torna questa sera, 19 febbraio, con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura del giovedì sera di Rai 3. Splendida Cornice: Patty Pravo, Elio e Pif tra gli ospitiGeppi Cucciari torna questa sera, giovedì 2 aprile, con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura che unisce... Argomenti più discussi: Geppi Cucciari conduce una nuova puntata di Splendida Cornice; Il caso di Pierina Paganelli a Ore 14 Sera. Manuel Agnelli ed Ermal Meta a Splendida Cornice stasera su Rai 3Stasera su Rai 3 Geppi Cucciari conduce una nuova puntata di Splendida Cornice. Tra gli ospiti, Manuel Agnelli ed Ermal Meta. corrierenazionale.it Splendida cornice stasera in tv giovedì 9 aprile su Rai 3, gli ospiti: da Manuel Agnelli a Ermal MetaNuovo appuntamento con Splendida cornice, stasera in tv giovedì 9 aprile su Rai 3. Geppi Cucciari ospita in studio i cantautori Manuel Agnelli, con il progetto Suoni dal futuro, e Ermal Meta, al cen ... corrieredellumbria.it Stasera a #SplendidaCornice arriva @w_a_y_l_o_z! #GeppiCucciari #Wayloz #music - facebook.com facebook Stasera con noi a #SplendidaCornice @MetaErmal! Pronti Ci vediamo alle 21.15 su #Rai3 @GeppiC #ErmalMeta x.com