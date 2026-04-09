Da ieri su Amazon è disponibile uno sconto del 40% su una smart TV Insignia da 50 pollici con risoluzione 4K. L’offerta riguarda un modello specifico e si applica a partire dall’8 aprile. La promozione consente di acquistare l’apparecchio a un prezzo ridotto rispetto a quello di listino, rendendolo un’opzione interessante per l’intrattenimento domestico.

L’offerta dedicata all’intrattenimento domestico vede protagonista un modello specifico di televisione che, a partire dall’8 aprile, ha registrato un calo di prezzo significativo su Amazon. Il dispositivo Insignia da 50 pollici della serie F50 è attualmente disponibile per 179,99 dollari, segnando una riduzione del 40% rispetto al valore di listino originario di 299,99 dollari. Specifiche tecniche e prestazioni visive del modello F50. Il prodotto in offerta si distingue per l’integrazione della tecnologia 4K Ultra HD, che garantisce una risoluzione di tipo 2160p. Questo standard permette di ottenere immagini con dettagli più nitidi, un contrasto potenziato e tonalità cromatiche più vivaci grazie anche al supporto HDR10. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Smart TV Insignia 50?: affare 4K con il 40% di sconto su Amazon

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