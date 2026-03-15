Medvedev ha interrotto la serie perfetta di Alcaraz durante il torneo di Indian Wells, conquistando così la finale contro Sinner. La partita ha visto il russo prevalere sul numero uno del mondo, fermando la sua striscia di vittorie. Medvedev si prepara ora ad affrontare il tennista italiano nella partita decisiva del torneo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il russo interrompe la serie perfetta del numero uno del mondo. A Indian Wells arriva una sorpresa importante: Daniil Medvedev batte Carlos Alcaraz e conquista l’accesso alla finale, dove affronterà Jannik Sinner. Il tennista russo ha superato il numero uno del mondo con il punteggio di 6-3, 7-6 (73), mettendo fine alla straordinaria serie di vittorie dello spagnolo in questo inizio di stagione. La straordinaria stagione di Alcaraz si ferma in semifinale. Il 22enne spagnolo era arrivato alla semifinale con un impressionante bilancio di 16 vittorie e zero sconfitte nel 2026. Solo poche settimane fa aveva scritto una pagina di storia diventando il più giovane tennista a completare il Grande Slam in carriera, grazie al successo agli Australian Open. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Medvedev ferma Alcaraz e conquista la finale di Indian Wells contro Sinner

Articoli correlati

Sinner-Zverev a Indian Wells: Jannik è in finale contro Alcaraz o Medvedev 6-2, 6-4Le parole di Jannik dopo la vittoria con Zverev: «Prima volta in finale qui, è molto importante.

Leggi anche: Medvedev sorprende tutti e batte Alcaraz in due set! Sarà sfida contro Sinner in finale a Indian Wells

Contenuti utili per approfondire Indian Wells

Temi più discussi: Alcaraz va come un treno: è semifinale con Medvedev; ATP Indian Wells 2026: Alcaraz perde l’imbattibilità! Medvedev lo sorprende e raggiunge Sinner in finale; Alcaraz inventa una magia a rete, la reazione di Ruud dice tutto. VIDEO; LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6, 6-7, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il russo è tornato e giocherà la finale con Sinner.

Medvedev sorprende Alcaraz: finale a Indian Wells contro SinnerMedvedev sorprende il numero uno e si prepara alla sfida con Sinner; in evidenza anche le prestazioni degli italiani a Indian Wells ... notizie.it

Sinner-Medvedev, oggi la finale di Indian Wells: orario e dove vederla. Alcaraz eliminato a sorpresa in semifinaleÈ il giorno della verità per Jannik Sinner. Il numero due del mondo giocherà oggi la finale del prestigioso Indian Wells Masters ... msn.com

Sinner vince Indian Wells Come cambia ranking Atp, il distacco da Alcaraz per il numero uno x.com

INDIAN WELLS MASTER 1000 Jannik SINNER supera per la settima volta il tedesco Alexander ZVEREV e raggiunge per la seconda volta la FINALE di questo Torneo Senza aver perso un solo SET Ad attenderlo il Russo REDIVIVO Danil MEDVEDEV che do facebook