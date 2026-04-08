Dopo un giorno di riposo, il tennista numero due del ranking mondiale si prepara a sfidare un avversario negli ottavi del torneo di Montecarlo. La partita rappresenta un passo importante verso i quarti di finale, con l’atleta che ha già dimostrato ottime performance nelle precedenti sfide. La sfida si svolge su un campo di terra battuta, con gli appassionati che attendono di vedere quale giocatore avanzerà ulteriormente nella competizione.

Il numero due del mondo torna in campo dopo un giorno di riposo per affrontare gli ottavi del primo Master 1000 della stagione sulla terra rossa Obiettivo molto chiaro: battere Machac e conquistare l'accesso ai quarti di finale del Master 1000 di Montecarlo per proseguire la sua corsa al primo posto del ranking Atp, occupato ancora dallo spagnolo Alcaraz. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Machac, match in programma giovedì 9 aprile alle ore 12.30. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Jannik, dunque, tornerà in campo contro Machac e non contro Cerundolo, come era nelle previsioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Machac, Jannik punta i quarti a Montecarlo: il pronostico

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Definito l’orario di Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026: dove vederlo in tv e streamingJannik Sinner affronterà il ceco Tomas Machac agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver regolato agevolmente il francese Ugo Humbert ... oasport.it

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Sarà Machac l'avversario di Sinner negli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo. Il ceco, n.53 del mondo, ha battuto l'argentino Cerundolo (n.19) in due set (7-6 6-3) #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2026/04/08/a-montecarlo-berrettini-sorprend - facebook.com facebook

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