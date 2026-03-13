Favori all' imprenditore mafioso in cambio di sostegno elettorale | Iacolino fa scena muta dal gip

Salvatore Iacolino, 62 anni, è stato ascoltato dal gip nel corso di un interrogatorio nel quale ha scelto di non rispondere. L’indagato, manager della sanità agrigentino, è coinvolto in un procedimento giudiziario in cui si ipotizzano favori all’imprenditore mafioso in cambio di supporto elettorale. La sua posizione emerge nell’ambito di un’indagine su corruzione aggravata e concorso esterno in associazione mafiosa.

Il manager della sanità ed ex europarlamentare è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salvatore Iacolino, 62 anni, manager della sanità agrigentino, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. L’interrogatorio si è svolto al palazzo di giustizia di Palermo davanti ai magistrati che coordinano l’inchiesta che ha portato all’arresto del dirigente regionale Giancarlo Teresi e dell’imprenditore favarese Carmelo Vetro, già condannato a nove anni per mafia. "Minc.. questo è uno sbirro": così il dirigente regionale e... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Tangenti e voti in cambio di appalti: così Iacolino e il burocrate Teresi aiutavano l'imprenditore mafiosoUn imprenditore mafioso che torna in affari, un dirigente regionale pronto ad aprirgli le porte degli appalti pubblici e un manager della sanità...

Tangenti e voti in cambio di appalti: così l'agrigentino Iacolino e il burocrate palermitano aiutavano l'imprenditore mafiosoUn imprenditore mafioso che torna in affari, un dirigente regionale pronto ad aprirgli le porte degli appalti pubblici e un manager della sanità...

Contenuti e approfondimenti su Favori all'imprenditore mafioso in...

Discussioni sull' argomento Manager sanità Iacolino indagato: Favori al boss, lo fece parlare con vicepresidente Antimafia; Messina, il neo direttore del Policlinico indagato per concorso esterno: Favori al boss; Tutte le accuse al manager della sanità Iacolino: Era al servizio dell'imprenditore mafioso di Favara; Favori a Cosa Nostra, indagato il neo direttore del Policlinico di Messina Salvatore Iacolino. Arrestato per mazzette il dirigente della Regione Siciliana Giancarlo Teresi.

Corruzione e mafia, indagato direttore del Policlinico di Messina IacolinoArresti in Sicilia per corruzione e legami con Cosa nostra: finiti in manette Giancarlo Teresi e Carmelo Vetro, indagato anche il manager Salvatore Iacolino. Sequestri e perquisizioni in corso tra Pal ... adnkronos.com

Salis sul dossieraggio di Bucci: “Io non chiederei mai favori al più grande operatore portuale” x.com

Sinner sfida il talento di casa Tien: in palio la semifinale a Indian WellsL'azzurro parte con i favori del pronostico contro la rivelazione americana, ma i bookmaker avvertono: attenzione alla solidità del giovane californiano #Sinner #JannikSinner #LearnerTien - facebook.com facebook