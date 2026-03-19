Un incidente grave si è verificato ieri pomeriggio ad Ancona sotto la galleria del Montagnolo, coinvolgendo quattro auto e un tir. Tra i feriti ci sono un bambino di 3 anni in condizioni gravissime e la sorella di 8 anni, entrambi di Serra San Quirico. L’incidente ha causato la paralisi del traffico nella zona e si sta ancora ricostruendo la dinamica esatta dei fatti.

ANCONA Uno schianto da brividi. L’ennesimo sotto la galleria del Montagnolo si è verificato ieri pomeriggio quando una carambola ha coinvolto quattro auto e un tir, paralizzando il traffico sulla Ss16. Il bilancio è di tre feriti, gli occupanti di una Ford Focus che viaggiava verso Ancona. L’auto con a bordo una famigliola ha impattato frontalmente contro un camion che procedeva verso nord. Le condizioni All’ospedale ci sono finiti un 40enne, il figlio di 3 anni e la sorella di 8, residenti a Serra San Quirico. Il bimbo più piccolo, che stava sul seggiolino attaccato al sedile posteriore al momento dell’impatto con il mezzo pesante, è andato in arresto cardiaco per le lesioni riportate. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ancona, frontale sotto la galleria maledetta: gravissimo bimbo di 3 anni, ferita la sorella di 8. Sono di Serra San Quirico. Cosa è successo

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