Scoperta fabbrica fantasma di sigarette giro d' affari da 89 milioni

La guardia di finanza di Trieste ha scoperto una fabbrica nascosta dove venivano prodotti sigarette senza autorizzazioni ufficiali. L’impianto era gestito da un'organizzazione criminale composta da persone di diverse nazionalità. Il giro d’affari stimato si aggira intorno agli 89 milioni di euro. La scoperta ha portato al sequestro di materiale e alla denuncia di diversi responsabili.