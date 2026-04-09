Scoperta fabbrica fantasma di sigarette giro d' affari da 89 milioni
La guardia di finanza di Trieste ha scoperto una fabbrica nascosta dove venivano prodotti sigarette senza autorizzazioni ufficiali. L’impianto era gestito da un'organizzazione criminale composta da persone di diverse nazionalità. Il giro d’affari stimato si aggira intorno agli 89 milioni di euro. La scoperta ha portato al sequestro di materiale e alla denuncia di diversi responsabili.
Scoperta dalla guardia di finanza di Trieste una fabbrica “fantasma” di sigarette, gestita da un'organizzazione criminale composta da persone di nazionalità straniera e italiana. La rete produttiva e logistica, attiva nelle province di Udine e Trieste, commercializzava in vari paesi del Nord. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Scoperta fabbrica clandestina di sigarette: giro d’affari di 120 milioni l’annoPadova, 3 febbraio 2026 – Un’importante operazione con la scoperta di un vero e proprio stabilimento industriale per la produzione clandestina di...
Leggi anche: Fondi neri e fatture false emesse da società fantasma per un giro d'affari di 10 milioni di euro: 14 indagati
Temi più discussi: Scoperta fabbrica fantasma di sigarette, guadagni per 89 milioni; Scoperta fabbrica fantasma di sigarette ,guadagni per 89 milioni; Scoperta fabbrica fantasma di sigarette ,guadagni per 89 milioni.
Scoperta a Trieste una fabbrica fantasma di sigaretteL'attività impiegava una ventina di clandestini e commercializzava le sigarette prodotte in vari Paesi del Nord Europa ... rainews.it
Scoperta fabbrica fantasma di sigarette ,guadagni per 89 milioni(ANSA) – TRIESTE, 09 APR – La Guardia di finanza di Trieste, su delega della locale Direzione Distrettuale Antimafia, ha disarticolato un’organizzazione criminale, composta da persone di nazionalità s ... espansionetv.it
Scoperta fabbrica fantasma di sigarette, guadagni per 89 milioni. Operazione della Gdf di Trieste con Dda in Friuli Venezia Giulia, vendite in Nord Europa #ANSA x.com
Scoperta in Friuli una fabbrica fantasma di sigarette: guadagni per 89 milioni. Nella struttura lavoravano e alloggiavano clandestinamente 21 extracomunitari. https://www.ladige.it/attualita/2026/04/09/scoperta-fabbrica-fantasma-di-sigarette-guadagni-per-89-m - facebook.com facebook